Después de expresar que quiere ser candidato a la gubernatura, el titular del Poder Ejecutivo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, felicitó al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, por haber dado a conocer sus aspiraciones.

“Yo felicito al diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina por la expresión de sus aspiraciones, le tengo mucho respeto a su trabajo y ya expresó sus aspiraciones”, dijo en su conferencia de prensa.

Este lunes, el mandatario poblano pidió a políticos de Morena e integrantes de su gabinete que revelen si quieren ser abanderados en las elecciones de 2024, siempre en el marco de lo que permitan las leyes.

“A mí no me tiene que decir nada la gente de mi gobierno, ya di la ruta, se tienen que expresar públicamente y empezar a hacer el trabajo propio, como lo he repetido, en términos de ley. Ya está la ruta y es cumplir con la ley en relación a la búsqueda de ser candidatos o candidatas de Morena a un cargo de elección popular en 2024”.

Añadió que se debe cuidar que solamente gente honorable participe en la renovación de diputaciones, senadurías, alcaldías y la gubernatura del estado.

“Hay que cuidar el proceso, este proceso debe ser para gente honrada, de buena fe y que tenga una vida pública y privada exenta de cualquier duda, para eso debe ser”, finalizó el gobernador.