La secretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, se convirtió en la tercera integrante del gabinete estatal en reconocer que está interesada en ser candidata durante las elecciones de 2024.

Durante una comida organizada en su domicilio para degustar chiles en nogada, la funcionaria dio la noticia.

"Hace poco más de 30 días presentamos la marca Puebla, cuyo refrán es 'tienes ganas' y sí, sí quiero y sí tengo ganas”, dijo ante los asistentes.

Por la mañana, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, resaltó las capacidades de la funcionaria, aunque negó que la estuviera “candidateando”.

“Olivia Salomón es una dama, una mujer muy inteligente, muy capaz, gran oradora y todos los oradores hablan como candidatos o candidatas. No se quiebren su cabeza, mejor conservemos la cabeza dura, que no se quiebre en interpretaciones que no existen”, expresó.