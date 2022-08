Después de la elección del Consejo Estatal, el sábado pasado, Morena fue rescatado del “secuestro” en el que lo tenían algunos grupos “muy chiquitos”, por lo que nadie debe asumirse ya como portavoz, afirmó el gobernador, Miguel Barbosa.

“Se elimina, se hace a un lado lo que había, que era un asunto de un secuestro, casi, por parte de algunas personas, al utilizar un padrón muy antiguo, muy chiquito, que no servía de mucho. Un padrón que se formó, por allá de 2015 y en fechas siguientes, y que a eso se circunscribía, antes que Morena fuera el partido en el poder federal y en 22 entidades de la república”.

Destacó que, con las votaciones, el partido le fue entregado a la sociedad. “No tengo más que emitir una opinión de satisfacción y de felicitación”, dijo en su conferencia de prensa.

Señaló a los morenistas que no tienen fuerza real y que se inscribieron en el proceso para, finalmente, no obtener ningún voto.

“Siempre ha habido gente que, más allá de la fuerza real que tengan, es la percepción que quieren crear de ello. Y hablan y declaran, y son los grandes luchadores sociales, y ni un voto sacan (…) Muchas gentes ni se atrevieron a inscribirse por no perder, muchos integrantes del viejo consejo ya no se inscribieron por no perder, y si se inscribieron, cero votos”.

Los nuevos 150 consejeros estatales de Morena, tendrán la responsabilidad de nombrar a la dirigencia en el estado de Puebla, lo que para Barbosa Huerta significa una fortaleza.

“Tendrá direcciones fuertes, direcciones a nivel nacional y estatal fuertes, consejos fuertes, entonces es para bien y vamos con mucha contundencia rumbo a 2024, con esta renovación que se está haciendo”.

También pidió crear una vida institucional en el movimiento, que se olvide de los grupos que solamente lo dañan.

Tengo simpatías

Tras reconocer que en la contienda interna de Morena hubo algunos problemas, Barbosa Huerta reconoció que fue una jornada exitosa.

Otra cosa que aceptó, es que tiene simpatías en el interior del partido, aunque ello no significa que esté involucrado en su manejo.

“El gobernador no participa en la vida interna de Morena. El gobernador sí tiene simpatías por muchas personas y no las oculta (…) Y felicito a todos los que participaron, a miles y miles de mujeres y hombres, ciudadanos y ciudadanas, que decidieron sufragar y acudir a los centros de votación en una cantidad verdaderamente destacada”.

Llamado a delegada

El mandatario poblano acusó que en la elección de consejeros hubo irregularidades cometidas por funcionarios federales, y que las autoridades federales tienen conocimiento.

“La delegada de Bienestar en Puebla (Vida Inés Vargas Cuanalo) sabe todos los vicios que ocurrieron, desde el manejo de los programas sociales por los ´servidores de la nación´; sabe y es una buena oportunidad para corregir, porque lo sabe”.

Las impugnaciones

Barbosa Huerta declaró que las personas inconformes con la integración del Consejo Estatal, están en su derecho de impugnar.

“Aquellos que quieren impugnar, que lo hagan. Hay gente que solo se registró para obstruir, pues que lo hagan, es su derecho, y entre las cosas de obstruir, es la impugnación, pero que observen que su tiempo ya pasó, el tiempo de los controles de pequeños grupos, ya pasó”.

Unidad

Finalmente, el gobernador de Puebla pidió unidad al interior de Morena rumbo a las elecciones estatales y federales de 2024.

“Es el momento de la unidad, es el momento de que todos jalemos en el mismo rumbo, y estoy seguro que habrás madurez”.