El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, acusó que hay alcaldes que se sienten dueños de los municipios, por lo que exigió aplicar la ley con el exedil de Tepeyahualco, Eyerim "N", quien fue acusado de delitos contra el medio ambiente y quebrantamiento de sellos, al entregar permisos irregulares para construir un muelle en la laguna de Alchichica.

“Yo espero que se aplique la ley de forma estricta en contra de aquellos que han dañado la Laguna de Alchichica y sus riquezas, como fue presuntamente el caso del señor expresidente, amigos y familiares que se sintieron dueños porque era presidente municipal”.

Destacó que, en su momento, exhortaron a Eyerim "N" a no permitir los trabajos, pero no hizo caso. Por lo anterior, recordó a los munícipes que no son dueños del territorio que les toca gobernar.

“Que los alcaldes no crean que son dueños del municipio. Nadie es dueño. El poder es transitorio y siempre tenemos que tenerlo presente. Y el señor se comportó así”, reiteró.

Barbosa Huerta pidió que el juez aplique la ley con rigor, debido a las afectaciones ocasionadas a la laguna y que están a la vista.

“Está a consideración de un juez. Yo espero que el juez aplique la ley con rigor por algo que atentó contra una riqueza natural”.

Resaltó que su administración lleva a cabo trabajos de rescate en ese lugar, con el objetivo de protegerlo y hacerlo un espacio de recreación.

“Muy mal esos comportamientos de autoridades que piensan que son dueños del municipio o del estado donde gobiernan”, finalizó.