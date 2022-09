El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, criticó a quienes no respetaron la ceremonia por el 175 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, que se realizó la mañana de este martes en el monumento erigido en memoria de los cadetes.

Su discurso de pocos minutos, ocurrió mientras un grupo de personas protestaba a unos metros del evento, por la realización del Festival Tecate Comuna en el Parque Ecológico, ya que, consideran, amenaza con causar daño a ese lugar.

Entre los manifestantes estaba la diputada local por el PAN, Guadalupe Leal Rodríguez, quien recibió una alusión por parte del mandatario.

“Hay quienes no lo distinguen, quienes no deberían estar en ninguna función pública, porque no distinguen los hechos, las celebraciones y viven en la simulación, en la ofensa y en la doble moral (…) Siempre hubo traidores en cada momento de la historia mexicana, traidores y traidoras, pero en Puebla somos leales al ejército y lo respetamos”, expresó el mandatario poblano.

Barbosa Huerta resaltó la importancia de la fecha, por lo que llamó, el nacimiento de la relación entre las instituciones civiles y los mandos militares del país.

“Hay que respetar este día y hay que celebrar esta ceremonia. Hay que respetar al ejército. Yo, como gobernador del estado, así me pronuncio porque esa es nuestra convicción”.

También destacó el respeto que el estado de Puebla tiene con la institución castrense, que organizó la ceremonia en honor a los Niños Héroes.

“El respeto del estado de Puebla al Ejército Mexicano, el respeto de las instituciones de Puebla al Ejército Mexicano y, de verdad, que esta ceremonia sea la ceremonia con más vocación de reconocimiento a ese sacrificio de mexicanos niños, mexicanos jóvenes”, refirió.