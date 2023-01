En Puebla no hubo ni habrá vacío de poder, afirmó el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, al reconocer el trabajo del Congreso del Estado en la designación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como titular del Poder Ejecutivo, después del fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta, el pasado 13 de diciembre.

“Que no se equivoque nadie, porque en Puebla no hubo vacío de poder, no habrá vacío de poder, gracias a la excelente elección y designación que hizo el Congreso del Estado”, dijo durante una gira de trabajo por Amozoc, en la que acompañó al mandatario poblano.

Recordó que Céspedes Peregrina será el encargado de aterrizar las políticas públicas que dejó iniciadas Barbosa Huerta, además de mantener comunicación con todos los liderazgos sociales que existen en territorio poblano.

A los beneficiarios de programas sociales, les afirmó que los apoyos se encuentran asegurados, ya que son parte de la política social de la “Cuarta Transformación”.

“Puebla tiene gobernador, tiene rumbo, tiene destino y tiene proyecto", añadió el funcionario estatal.