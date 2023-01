Derivado de supervisiones aleatorias implementadas en las principales vialidades de los municipios de Ciudad Serdán y San Salvador el Seco, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) sancionó a seis unidades, las cuales fueron enviadas al depósito vehicular.



Los vehículos de transporte tipo panel fueron sancionados por no contar con el permiso de concesión correspondiente y la tarjeta de circulación vigente; la unidad de taxi por circular sin portar la póliza de seguro requerida, mientras que la moto taxi fue infraccionada por prestar el servicio en una modalidad no autorizada, así como no contar con el permiso correspondiente, por ofrecer el servicio público, mercantil y ejecutivo en vehículos que no cumplen con las especificaciones establecidas.



Dichos operativos fueron implementados por el Departamento de Inspección y Vigilancia de la SMT en la carretera El Seco-Esperanza, kilómetro 25, en la carretera Puebla-Xalapa-Mazapiltepec de Juárez, y entre la calle Ignacio Zaragoza y la calle Hombres Ilustres del municipio San Salvador el Seco.



En cumplimiento a la estrategia implementada por el gobierno estatal para regular el transporte público y mercantil, la SMT mantiene una estricta revisión de las unidades, con el objetivo de observar el cumplimiento de las normas y criterios de legalidad, utilidad pública e interés general, para garantizar la seguridad de las y los usuarios.