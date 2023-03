El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, descartó que Puebla haya perdido la inversión de Tesla, luego de que la empresa decidió instalar su próxima fábrica en Nuevo León. “No se puede perder lo que no se tiene”, dijo el mandatario.

Durante la inauguración del Festival de las Ideas 2023, que se realiza desde el jueves y hasta el sábado 11 de marzo en el Auditorio Metropolitano, pidió reflexionar sobre las empresas que decidieron instalarse y quedarse en territorio poblano para apuntalar su crecimiento.

“Alguien nos decía, tema Tesla: “Es que perdimos Tesla”. No, señores. No se puede perder lo que no se tiene. Sin embargo, hagamos una gran reflexión sobre lo que genera Puebla en el tema empresarial, analicen cuántas empresas han llegado y podrán darse cuenta que ninguna se ha ido. Se han quedado y siguen creciendo”, dijo en el evento donde estuvo presente el fundador y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.

En entrevistas otorgadas a medios de comunicación nacionales e internacionales, Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Relaciones Exteriores, confirmó que, en su momento, Tesla visitó Puebla, Estado de México e Hidalgo, pues las consideró opciones para su nueva factoría.

Por su parte, la Secretaría de Economía de Puebla dio a conocer que algunas proveedoras de la firma ya operan en territorio poblano, además de que espera consolidar al sector con la operación de la automotriz en el norte de México.

Debido a un contrato de confidencialidad, el Gobierno de Puebla calló durante varios meses sobre los acercamientos con Tesla.