Arrancó la rehabilitación y restauración del ex convento de Santo Domingo de Guzmán que data del siglo XVII, ubicado en Izúcar de Matamoros, anunció el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Cerca de seis años han pasado desde el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando fue afectado el inmueble religioso, el cual finalmente será recuperado en un proyecto de reconstrucción anunciado hace unos días por el mandatario estatal.

En gira por Izúcar de Matamoros, Sergio Salomón, inició los trabajos de restauración, reconstrucción y rehabilitación del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, uno de los más visitados y venerados en el sur del estado.

El inmueble data del siglo XVII, edificado en el municipio, el cual dijo el gobernador, debe recuperarse ya que esta generación lo tiene a resguardo luego de muchos años que ha pasado en el tiempo.

El titular del Poder Ejecutivo indicó que es una obra de infraestructura genial, que representa identidad, orgullo, creencias, visión y recuerdos, que se tiene que atesorar, y heredar a las siguientes, generaciones, como la Casa de Dios Nuestro Señor.

Con este inició de reconstrucción, inicia la aplicación más de 794 millones de pesos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), destinó para Puebla para concluir con los trabajos en 187 templos e inmuebles históricos que se afectaron con los sismos de septiembre de 2017.

Por lo tanto, el mandatario estatal dijo que con esta primera etapa de restauración en el ex convento de Santo Domingo, se formaliza el trabajo de la restauración de los demás inmuebles dañados, que por falta de recursos no se había iniciado su restauración.

Los trabajos irán acompañados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que encabeza Manuel Villaroel.

Se espera que antes de que termine el 2024, todos los inmuebles históricos que aún restan por ser rehabilitados queden concluidos.

La reconstrucción es en coordinación con la Secretaría de Cultura federal con el Gobierno del Estado, mediante el Programa Nacional de Reconstrucción, en el que se están rehabilitando un total de 187 inmuebles considerados patrimonio cultural de Puebla.

Los gobiernos federal y estatal están ejerciendo 794.2 millones de pesos, los cuales se sumarán a los mil 444 millones de pesos que se han aplicado de 2017 a 2022 en la reparación de 591 de los 778 inmuebles afectados por los sismos de 2017.

De los 187 inmuebles faltantes, ya fueron entregados dos: el antiguo convento de San Gabriel, en San Pedro Cholula, que registró grietas y fisuras en diversas partes del edificio y en su estructura; el otro es el templo del Señor del Calvario, en Petlalcingo, que sufrió daños de fracturas y desprendimientos en los elementos de arquitectura virreinal.