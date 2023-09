El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, advirtió a los alcaldes y alcaldesas que presentarán sus informes de labores en el mes de octubre, a que no utilicen esos actos para “destapar” sus aspiraciones políticas.

“Hago un llamado a alcaldes y alcaldesas; voy a tratar de asistir a todos los (informes) que más pueda, pero vamos a informes no a "Destapes", nos obliguen a contestar de otra forma”.

Su llamado ocurrió de cara al año electoral de 2024, cuando se renovarán las 217 presidencias municipales, la totalidad del Congreso del Estado, diputaciones federales, senadurías, la gubernatura de Puebla y la Presidencia de México.

“Seré muy claro y muy prudente, pero también muy firme porque si no utilizamos las cosas y no debe ser así. Iremos a informes, no a "Destapes"de todos y todas”.

Luego de aceptar que ya recibió muchas invitaciones para asistir a estos eventos, destacó que su administración respaldará el trabajo de que hayan hecho un buen trabajo.

“Es un respaldo moral al trabajo que hacen los alcaldes. El gobierno del estado respalda a todos los alcaldes y alcaldesas que hacen bien hecho su trabajo”, finalizó el mandatario poblano.