La Comisión Nacional de Elecciones de Morena confirmó los nombres de las siete personas que irán a la encuesta final para definir al coordinador o coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla.

Se trata de la ex secretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo; la ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; la ex secretaria de Bienestar, Lizeth Sánchez García y el coordinador de los diputados federales morenistas, Ignacio Mier Velazco.

También se encuentran el senador, Alejandro Armenta Mier; el ex secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez y el ex delegado de los Programas para el Desarrollo en el estado, Rodrigo Abdala Dartigues.

La persona que sean nombrada coordinadora será de facto el candidato o la candidata del Movimiento Regeneración Nacional y sus partidos aliados, para las elecciones de gobernador de Puebla en el año 2024.

El 1 de octubre, el Consejo Estatal de Morena eligió a Julio Huerta Gómez, Lizeth Sánchez García, Olivia Salomón Vibaldo e Ignacio Mier Velazco como los aspirantes a buscar el nombramiento.

Los nombres de Claudia Rivera Vivanco, Alejandro Armenta Mier y Rodrigo Abdala Dartigues fueron incluidos por la Comisión Nacional de Elecciones, luego de conocerse los resultados sobre el nivel de conocimiento de los perfiles y de acuerdo con los términos de la convocatoria.

Se espera que Morena y sus partidos aliados tengan definido a su coordinador o coordinadora, el último día de octubre.

El anuncio de los nombres que buscarán las coordinaciones en Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz y Yucatán, fue hecho en redes sociales por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.