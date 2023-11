El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que “muy pronto” se reunirá con el senador Alejandro Armenta, quien este fin de semana fue designado Coordinador Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, con lo que es el virtual candidato de Morena a la gubernatura.

Durante su conferencia de prensa aprovechó para agradecer la participación de las mujeres y los hombres que participaron en el proceso del partido.

“Quiero reconocer la participación de grandes hombres y mujeres como Olivia Salomón, Lizeth Sánchez, Claudia Rivera, así como de Julio Huerta, Ignacio Mier y Rodrigo Abdala. En este proceso democrático los felicito a todas y a todos. Son liderazgos que abonan a la fortaleza de nuestro partido y los convoco a mantener la cohesión y la unidad en torno a la transformación del estado y de nuestro país”.

Destacó que todos ellos se han comportado de manera responsable y prudente, ya que primero pensaron en un proyecto de nación y no en los personales.

“Estoy seguro de que con la unidad de todas y todos los poblanos, seremos un referente nacional para consolidar el movimiento que encabeza Claudia Sheinbaum y que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Sergio Salomón añadió que quedó demostrado que en Puebla se privilegió la gobernabilidad.

Guerra sucia

El titular del Poder Ejecutivo del Estado se mostró seguro de que no existe “fuego amigo” en Morena, luego del nombramiento de Alejandro Armenta.

Lo anterior, luego de que el fin de semana hubo denuncias en redes sociales de un mensaje con la supuesta voz del diputado federal Ignacio Mier, cuestionando el proceso interno.

“Yo estoy seguro que no es fuego amigo, que no es de adentro, es de afuera, y quieren ahí empezar a jugar en lo que se viene, entonces el llamado es a la prudencia, a no caer, no engancharse”, declaró.