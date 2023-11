El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina le exigió al ex edil de Huauchinango, Gustavo Vargas Cabrera, quien ha sido señalado de entorpecer los trabajos de reconstrucción del mercado municipal.

“Si el ex presidente está detrás de esto, yo le pido prudencia, lo que no hizo en su gobierno, no lo puede querer hacer en otro”, le recordó en su conferencia de prensa.

Añadió que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya atendió las inconformidades de los vendedores de este centro de abasto, que es uno de los más importantes de la región.

Además, hizo un llamado al alcalde, Rogelio López Angulo, para que mantenga el diálogo con los comerciantes, con el objetivo de que se lleven a cabo los trabajos.

“Que busque las mejores condiciones, la cercanía, el diálogo, que no se agote, y que esto permita entender que el interés superior es que haya orden y esta obra tan importante que requiere la ciudadanía. Yo espero que llegue a buen término”, declaró Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Los trabajos en el mercado de Huauchinango han ocasionado problemas, principalmente con los comerciantes ambulantes, quienes habrían sido alentados por Gustavo Vargas Cabrera para exigir espacios en el inmueble, incluso haciendo uso de amparos.

En julio de este año, durante una gira para inaugurar el Centro Integral de Servicios (CIS), el gobernador de Puebla anunció una inversión de 100 millones de pesos para el centro de abasto, que se trabajaría de manera conjunta con el ayuntamiento.