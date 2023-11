El Ayuntamiento de San Andrés Cholula confirmó la validez de la declaratoria de utilidad pública de 40 mil 372 metros cuadrados para la construcción de la Radial a Cacalotepec, luego de que ningún propietario real de los terrenos afectados se apersonó para defenderse.

“En fecha 4 de octubre de 2023, se dictó acuerdo en el que no se señala fecha para audiencia de desahogo de pruebas, así como no se otorga término para formular alegatos, debido a que no existieron manifestaciones o apersonamiento de titulares de derechos afectados por la declaratoria de utilidad pública”, se puede leer en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) del 29 de noviembre.

El 11 de septiembre se publicó la declaratoria en el POE, en la Gaceta Municipal y en el diario estatal de mayor circulación en San Andrés Cholula, además de que la Sindicatura realizó las notificaciones personales. El 15 de septiembre se llevó a cabo una segunda publicación.

A partir del 18 de septiembre de este año y hasta el 1 de octubre, se marcó el plazo de garantía de audiencia, pero ningún propietario se presentó.

Las propiedades afectadas que se encuentran en San Rafael Comac, San Francisco Acatepec y San Bernardino Tlaxcalancingo, servirán para la construcción del proyecto llamado oficialmente Corredor Cacalotepec, entre carretera federal Puebla-Atlixco kilómetro 9+000.00 y diagonal de la 9 Oriente.

La Sindicatura Municipal ha integrado 98 expedientes de los titulares de derechos o bienes afectados por la declaratoria de utilidad, en los que se contienen los documentos con los que se cumplen los requisitos de la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, por lo que se trabaja en la indemnización de los dueños.