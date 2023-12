El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que Puebla capital no puede estar rebasada por los delincuentes, luego de que la tarde del sábado 2 de diciembre, hombres con armas largas ingresaron a un domicilio en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, para llevarse a una persona.

“Yo invito a los municipios a que asumamos la responsabilidad, no puede ser que en Puebla capital los sucesos pasen a plena luz del día, eso no puede suceder, tenemos que entrarle entre todos, pero tiene que ser primero el municipio”, aclaró en su conferencia de prensa.

Destacó que las autoridades de la Angelópolis no pueden ser rebasadas por la delincuencia, y llamó a no minimizar los hechos.

“Entiendo que pudieran estar rebasados ciertos municipios, pero no la capital (…) Insisto, no quiero minimizar los hechos que se dan, sin embargo, no estamos en un tema de alerta, pero sí estamos siempre con la guardia en alto, de forma permanente”, añadió.

Reiteró que los diferentes niveles de gobierno tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde en el combate a la delincuencia.

“En los municipios, en el caso estricto de Puebla, no podemos echarnos la pelotita unos a otros; tenemos que asumir la responsabilidad todos, he dicho que no se vale lavarse las manos si nos manchamos la conciencia”, resaltó el mandatario poblano.

Los hechos ocurridos el fin de semana en Santa María Xonacatepec quedaron registrados en una cámara de vigilancia. En las imágenes se observa a hombres con uniformes tipo militar, chalecos balísticos y armas largas, descender de una camioneta.

Tras ingresar a la fuerza a una casa, cuya puerta derribaron con un mazo, sacaron a un sujeto de ella. Durante las acciones que duraron pocos minutos, dispararon en varias ocasiones.