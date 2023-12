El precandidato de la Cuarta Transformación a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que no quiere cómplices en el poder sino compañeros que defiendan a los ciudadanos.

“La unidad no significa incondicionalidad, yo no espero incondicionalidad porque quiero gobernar sirviendo con los principios del presidente (Andrés Manuel López Obrador), no quiero cómplices en el poder, quiero compañeros que defiendan los derechos humanos, no busco complicidad en el poder”, expresó.

Lo anterior, durante su participación en el Foro Inclusión Efectiva, que se llevó a cabo este miércoles en el Centro Mexicano Libanés.

Alejandro Armenta también se refirió a sus contendientes en el proceso interno de Morena, que asistieron al evento para darle su apoyo.

Además, se refirió a los puestos de representación popular que ha ganado a lo largo de su carrera política.

“Tengo 34 años caminando Puebla, honrando esa oportunidad que me han dado los poblanos de ser presidente municipal por plebiscito, de ser diputado local por elección directa, de ser diputado federal por elección directa, de haber sido senador gracias a Morena por elección directa”, indicó.

Alejandro Armenta es precandidato a la gubernatura de Puebla por la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México.