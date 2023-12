Durante su gira por municipios de la Mixteca de Puebla, el precandidato a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, reconoció el trabajo de los poblanos que migran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

“Yo provengo de una familia migrante, mi tío vivió 40 años en Nueva York y una gran parte de mis familiares siguen viviendo allá, entonces conozco las comunidades migrantes, he estado en Washington con ellos, he estado en Houston, he estado en Los Ángeles, en San Diego, en Chicago, New Jersey, obviamente Nueva York”.

Este viernes, el integrante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) estuvo en Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros y Atlixco para hablar sobre el proyecto que dará continuidad a la Cuarta Transformación en Puebla y en el país.

Precisamente en Izúcar de Matamoros, Alejandro Armenta se reunió con los comités regionales que apoyarán la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024.

"Por amor a Puebla he caminado desde hace 34 años, desde mi natal Izúcar de Matamoros a cada uno de los municipios en todo el estado".

“Con los comités regionales y de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, en México y en Puebla construiremos el segundo piso de la 4T y defenderemos el legado transformador de nuestro fundador”, expresó el senador con licencia.