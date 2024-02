El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Puebla la transformación va a continuar, debido a que no le ve futuro a la oposición que es “perversa”, “fascista” y “conservadora”.

Durante su segundo día de gira por Puebla, para inaugurar en Oriental el Complejo Cultural Industrial Militar edificado en el predio de La Célula, el mandatario dijo que sus adversarios quieren regresar al poder para seguir enriqueciéndose y engañando al pueblo, aunque a su parecer no tienen ninguna posibilidad y aun así los exhortó a no desanimarse y “echarle ganas”.

“En Puebla yo estoy seguro, muy seguro que va a continuar la transformación (…) Nosotros le tenemos amor y respeto al pueblo, y nuestros adversarios no le tienen ni respeto ni amor al pueblo, se sienten superiores, son racistas, clasistas, por eso no entienden lo que está pasando en el país y comienzan a insultar”, aseveró.

En esa tónica, López Obrador aseveró que justo porque la oposición no ha sabido entender al pueblo, es que en todo este tiempo no han podido derrocar a la Cuarta Transformación y tampoco lo harán en el futuro.

“Se volvieron ladinos y aspiracioncitas, y le dieron la espalda por completo al pueblo, y se sienten superiores, ese es su problema. Para ellos, la política es asunto de los políticos y no, el pueblo es sabio y la política es asunto de todos”, señaló al advertir que sin importar que sus enemigos quieran regresar la gente no se los va permitir.

“No veo yo que el bloque fascista conservador tenga la posibilidad de avanzar en el país en general”, arremetió ante los cuestionamientos de la prensa sobre el proceso electoral de este año.

AMLO rehúye opinar sobre los candidatos de Morena en Puebla

En torno al surgimiento en Puebla de voces inconformes en Morena por la designación de José Chedraui como candidato a la alcaldía, el presidente de la República rehusó dar una opinión con el argumento de que no hablaría del proceso político electoral local.

Tras las designaciones de abanderados a la gubernatura, alcaldía y diputaciones en el partido guinda, surgió un grupo de morenistas ligado a la ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que manifestó su rechazo por la nominación del ex priista Chedraui Budid, al acusar que no garantizar la paridad de género en las nueve entidades en el juego para 2024.