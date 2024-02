Tras el asesinato de tres guardabosques en la comunidad de San Andrés Hueyacatitla, perteneciente a San Salvador El Verde, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina condenó los hechos y aseguró que se fincarán responsabilidades.



"Condenamos las agresiones y decir que no se tolerará este tipo de violencia, ni de ningún tipo en Puebla", manifestó.



Cabe señalar que el ataque se dio cuando los ejidatarios cavaban una zanja para impedir el paso de vehículos que talamontes utilizan para ingresar al área y robar madera.



Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Ángel P., Ventura O. y Florentino V., mientras que un poblador más de nombre Arnulfo N quedó herido tras recibir un impacto de bala en el tórax.



La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) difundió un comunicado donde confirmó los hechos e informó que realiza las averiguaciones correspondientes junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) para detener a los responsables.



Sujeto levantado en autolavado de Mayorazgo no era policía estatal



De paso, el mandatario estatal aclaró que el sujeto levantado en un autolavado de la colonia San José Mayorazgo, apodado El Tiburón, nunca fue policía estatal.



Explicó que en su momento el hombre quiso ingresar a la SSP, pero no pasó el examen de control y confianza.



Fue el 24 de febrero cuando policías municipales hallaron una camioneta con placas de Chiapas, dentro de un auto lavado, en la 11 Sur y 79 Poniente, y entre sus asientos una supuesta granada explosiva.



Al Tiburón se le identifica por una credencial compartida en redes sociales como policía municipal de Puebla y hasta escolta del ex alcalde Eduardo Rivera Pérez.