Al rendir un informe de las acciones en materia de seguridad en Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseguró que, a excepción de Puebla capital, en el resto del estado se comenzó a controlar la incidencia delictiva y se robusteció la fuerza policial de los ayuntamientos.



Señaló que esto fue gracias a la implementación del programa Centinela, encaminado a robustecer las corporaciones policiacas y adquirir tecnología para el combate del crimen organizado.



Una vez más, el mandatario estatal manifestó que, a punto de arrancar las campañas políticas, "hay temas que requieren concurrencia como la seguridad", por lo que llamó a no politizarlo y tomarlo como bandera para dividir a la población.



En esa tónica, recalcó que más allá de obras faraónicas, hoy la principal demanda a resolver es la seguridad. "No hay obra de infraestructura más importante que esté por encima de la paz y la tranquilidad de las familias", citó.



Con relación a la fuerza policial en la entidad, el Ejecutivo estatal informó que se han incorporado 1 mil 209 policías distribuidos en 216 municipios. Y en este sentido, reprochó que a su llegada al gobierno, encontró 25 municipios con agentes no certificados y sin pruebas de control y confianza.



En suma, actualizó hay 8 mil 300 elementos adscritos a la Policía Estatal, así como 8 mil 300 agentes de la Policía Municipal, y 3 mil 500 uniformados de la Policía Auxiliar. Con ello se infiere que en territorio poblano existe un despliegue de 20 mil 100 elementos de seguridad.



Céspedes Peregrina destacó también la reciente iniciativa para elevar el salario de los policías poblanos a 16 mil pesos, y que entrará en vigor a partir de la primera quincena de junio.



Este día se firmaron convenios con los ayuntamientos poblanos para la adquisición de tecnología que permita una correcta operatividad para la reacción policial.



Algunas de las acciones enumeradas por el titular de la secretaria de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, fue la rehabilitación de los 22 arcos de seguridad en la entidad, así como la instalación de 500 nuevas cámaras, 130 puntos de monitoreo analítico sobre 15 circuitos carreteros para aumentar la conectividad y reforzar la vigilancia.



Con ello, dijo se atendió el rezago que hay en esta materia y establecieron puntos estratégicos que coadyuven con el monitoreo inteligente.