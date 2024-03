En la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, llamó a los padres de familia a evitar que en sus hogares se van películas que exalten al narcotráfico, así como a comprar piratería y escuchar narcocorridos.



Tras entregar apoyos al campo, se bajó del templete, donde habitualmente da su mensaje, para acercarse a los pobladores que acudieron al evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural, para pedirles que cuiden y vigilen más a sus hijos, ya que es en el hogar donde se forman los buenos ciudadanos.



"En el gobierno de la 4T les hemos demostrado que todos son iguales, no hay ciudadanos de Angelópolis y de las juntas auxiliares. Para todos se gobierna por igual. Pero necesitamos de su ayuda si queremos una Puebla en paz", manifestó el mandatario estatal en una de las demarcaciones de la capital con mayor incidencia delictiva.



Más allá de responsabilizar a las escuelas y a los maestros de la educación de los menores, pidió a los padres asumir su responsabilidad como formadores en valores de sus hijos.



"Lea quiero pedir de favor que no se vean películas de narcotraficantes, que no se escuchen narcocorridos y que no se compren nada de dudosa procedencia (...) La familia es la clave porque todo empieza ahí, y como padres hay que ser los primeros en abrirle la puerta en casa a nuestros hijos y detectar cualquier cambio", citó.