El titular de la Secretaría de Gobernación, Javier Aquino Limón hizo un llamado a no especular sobre el asesinato de Jaime González Pérez, candidato de Morena a la alcaldía de Acatzingo.



Desde redes sociales lamentó el fallecimiento del político y aseguró que hay "un compromiso con la gobernabilidad" en la entidad, esto ante los recientes hechos de violencia.



Además, se sumó al exhorto del gobernador del estado para que la Fiscalía General de Justicia (FGE) esclarezca pronto lo ocurrido y se castigue a los responsables.



"Me uno a la pena que embarga a familiares y amigos de Jaime González Pérez, reitero el llamado a que la @FiscaliaPuebla esclarezca este lamentable suceso, evitemos especulaciones y desde la @Segob_Puebla refrendamos el compromiso para garantizar la gobernabilidad y el Estado de Derecho", escribió en su cuenta de X.



De esta manera, el funcionario ofreció el respaldo del gobierno a los habitantes de Acatzingo y prometió se hará justicia en este caso.



"Paisanos de Acatzingo, no están solas ni solos", citó.



Jaime González buscaba la alcaldía de Acatzingo por segunda ocasión. En 2021 también fue candidato, pero perdió bajo las siglas del PRI. La tarde del sábado fue atacado mientras se encontraba en un lote de autos de su propiedad; hombres armados entraron y le dispararon frente a su esposa e hijos.