La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el relleno sanitario de San Pedro Cholula, el cual colinda con Calpan y recibe la basura de 21 municipios.



Frente a ello, la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal informó que ya se buscan alternativas para el adecuado manejo de la basura, en espacios autorizados y de manera temporal.



Fue alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes cuando inspectores de la Profepa se apersonaron en los accesos del relleno sanitario y colocaron los sellos y lonas de "clausurado".



Al llegar al lugar, el personal explicó a los pobladores de Cholula y Calpan, quienes mantienen un bloqueo en la puerta del tiradero en protesta por su funcionamiento, que los trabajadores y algunos vehículos podrán seguir ingresando, pero solamente para realizar labores de saneamiento y no para descargar residuos sólidos.



Hasta este momento la Profepa no ha dado a conocer las causas de la clausura del relleno sanitario, donde se reciben entre 250 y 300 toneladas de basura diarias de 23 municipios desde el 2015.



Por su parte, el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón informó que se dará acompañamiento a los municipios involucrados, con el propósito de encontrar una solución al problema que se ha prolongado por 15 días.



Destacó que el tiradero cuenta legalmente con los permisos municipales y estatales vigentes para operar, al grado que existen tres dictámenes emitidos tanto por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), y la BUAP, donde se establece que no existe contaminación de mantos acuíferos ni del medio ambiente.



Ante este panorama, el funcionario puntualizó que, a través de la Smadsot, la subsecretaría de Gobernación, así como las direcciones de Gobierno y de Delegaciones, se analizará el caso de cada ayuntamiento, a fin de unificar un criterio que permita orientar a los alcaldes para el manejo de la basura y que no caigan en malas prácticas.



Hay que recordar el Ayuntamiento de Puebla destinó un espacio del relleno de Chiltepeque para recibir la basura de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Huejotzingo, Amozoc y en próximos días estarían llegando los residuos de Santa Clara Ocoyucan.