Para el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, los partidos políticos y sus candidatas y candidatos, deben ser responsables y dejar que la "democracia fluya", sin caer en la "tentación de quemar urnas y boletas electorales".

Ello, ante las impugnaciones en municipios del estado donde el resultado de la elección es cerrado, y se pidió el recuento “voto por voto”.

El mandatario poblano exhortó a los liderazgos de las fuerzas políticas a que exijan a sus abanderados cumplan con las reglas en materia electoral, y que sean las autoridades las que determinen los resultados oficiales de la elección del pasado 2 de junio.

Lo anterior, tras el inicio de los cómputos distritales y municipales por parte del Instituto Electoral del Estado (IEE), al igual que el reporte de todos los incidentes reportados en municipios.

Ante ello, el gobernador del estado opinó que las autoridades y los partidos cuentan con las actas electorales, y esto les permite conocer los números y que sólo podrán rescatar votos nulos.

"El llamado a las y los candidatos es a actuar con prudencia, dejar que la democracia prevalezca y no echar a pelear al pueblo (...) Les pedimos que permitan que la democracia fluya, los funcionarios están haciendo su trabajo, y será la autoridad electoral la que decida que elección atraer, pero que no caiga en la tentación de quemar urnas y boletas”, exhortó.

De igual forma, se pronuncio en contra de cometer actos de violencia en los comités municipales y tampoco quemar boletas o urnas, esto al recalcar que la votación ya terminó, y ahora se tiene que respetar el proceso hasta que llegue a su fin, por lo que si alguien incurre en algún delito tendrá que asumir su responsabilidad.

Céspedes Peregrina reprochó las protestas que hubo en Atlixco por parte de los candidatos perdedores de la elección que derivaron en el secuestro de un funcionario de casilla del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Veo casos aquí de gente que no tiene ninguna posibilidad, que está en tercero o cuarto lugar y que quieren hacer sus manifestaciones, les hago un llamado a la prudencia (…) no echen a pelear al pueblo y después no quieran culpar al gobierno, es la responsabilidad de los actores políticos, así es que invito a los partidos a que hagan un llamado puntual a sus candidatos a que permitan que la regla, ley e instituciones determine los resultados oficiales”, manifestó.

Añadió que los ciudadanos deben evitar caer en manipulaciones, esto en las demarcaciones con conflictos poselectorales, y llamó a los candidatos a aceptar la derrota que también es parte de la democracia, ya que significa espetar la decisión del pueblo.