En la gestión de Miguel Barbosa Huerta se invirtieron 6 mil 800 millones de pesos en una institución financiera denominada Fóndika S.A. de C.V, confirmó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al negar exista un nuevo desfalco en las finanzas estatales debido a que se logró recuperar el dinero.



"No hay tal (desfalco), se retiró todo el recurso que estaba en esta banca y se recuperó al 100 por ciento. No hay ningún daño", señaló sobre la versión de que el gobierno estatal habría obtenido los intereses más bajos del mercado por esta inversión.



Además, dijo que la Secretaría de Planeación y Finanzas, que encabezó María Teresa Corro, sí tenía facultades para invertir el dinero público en instituciones financieras, a fin de obtener utilidades.



Sin embargo, dijo que la actual administración revisó la inversión de Fóndika y no reunía los criterios para garantizar un beneficio, por lo que se decidió no seguir adelante.



"Es una facultad que tiene la Secretaría de Finanzas de poner este tipo de recursos en alguna banca, y para nosotros esta banca no tiene los criterios suficientes de confianza por el antecedente que tuvimos con el otro banco, y por eso se retiró totalmente", apuntó.



El periodista Alejandro Mondragón dio a conocer que, de los 6 mil 800 millones de pesos invertidos por el gobierno de Puebla, solamente fueron entregados 2 mil 700 millones a cambio de la comisión más baja que se ofrecía en el mercado; además de que Fóndika opera dirigiendo la compra y venta de acciones bursátiles, por lo cual obtuvo un pago por este servicio.



Dicho caso se sumaría al de la inversión fallida en Accendo Banco, realizada también durante el barbosismo, en 2021, por un monto de 606 millones de pesos, y por lo cual recién se determinó que hubo desvío de recursos y encubrimiento.