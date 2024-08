Para Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, la oposición “está haciendo una caja china” sobre la supuesta transferencia de votos de Morena a Fuerza Por México en la pasada elección del 2 de junio, cuando consideró deben ser las instituciones las que resuelvan el tema.

Tras poner en marcha obras viales en la Vía Atlixcáyotl, dijo que respeta y no le espanta que personas o partidos recurran a “estrategias” en el ámbito de la política, aunque sugirió que en ese caso se “debe respetar a la voluntad del pueblo”.

De las críticas contra su partido Morena, se pronunció porque las autoridades electorales actúen con transparencia para no dejar lugar a dudas, y para que no se vulnere la gobernabilidad y la paz social en Puebla.

“Yo creo que es un tema que tiene que darse con mayor transparencia, y dos, a mí me queda claro que muchos están haciendo cajas chinas, hay otras cosas que se están peleando, yo creo que tienen que respetar la voluntad del pueblo, y en ese aspecto ya tuvieron sus propios tiempos, momentos y sus circunstancias”, declaró en entrevista.

Céspedes Peregrina opinó que “es extraño” que cuando hay peleas por asuntos internos, como recientemente ha ocurrido en el Instituto Electoral del Estado (IEE), surjan “otro tipo de cosas que son usadas como estrategias”, motivo por el que no descartó que en un futuro haya personajes que se autodenominen “perseguidos políticos”.

En este sentido, señaló que el PAN puede acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante cualquier inquietud, y para que no se generen círculos mediáticos.

“Yo creo que hay que hacerlo con base en razones fundadas, nosotros somos ajenos a ese tema, pero me ocupa porque veo que muchos compañeros hablan del ejercicio del poder, por eso es que respondo, que no se equivoquen, no somos iguales”, apuntó en medio de las críticas por la posible transferencia de más de 27 mil sufragios de Morena en la capital, con el objetivo de que Fuerza Por México (FXM) conserve su registro.