En el segundo día de bloqueos en las autopistas México-Puebla, Arco Norte y Tlaxco-Tejocotal, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina abordó el tema y dijo que “existen intereses particulares” detrás de las protestas de los ejidatarios.



La postura del mandatario llega 36 horas después de los cierres en las vialidades y concuerda con lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que hay un abogado que quiere sacar provecho personal al azuzar a campesinos del municipio de Santa Rita Tlahuapan, donde comenzaron la movilizaciones que suman ya cinco.



Por medio de sus redes sociales, el gobernador de Puebla fijó su postura sobre lo ocurrido en la México–Puebla, en medio de las demandas de empresarios, transportistas y vacacionistas para que sea liberado el paso.



Ante ello, señaló que comparte la indignación de las miles de personas que han visto afectadas sus actividades laborales y personales desde la tarde del martes 6 de agosto.



"Están siendo engañados, y están quedando expuestos ante la sociedad que se siente agraviada por el bloqueo de esta vía de comunicación”, apuntó.



Céspedes Peregrina refirió que junto con autoridades federales han intentado dialogar con los campesinos inconformes por el pago de sus tierras, a fin de llegar a un acuerdo, sin embargo hasta la noche de este miércoles no ha sido posible.



En cuanto a la seguridad de los automovilistas y transportistas que se han quedado varados, dio a conocer que hay presencia de agentes de Seguridad Pública y personal médico para auxiliarlos, en caso de una emergencia.



También comentó que se han facilitado puntos de desviación y la Guardia Nacional (GN) lleva a cabo acciones de vigilancia para salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran en la vialidad.



"He sostenido contacto permanente con la Secretaria de Gobernación federal y sostenemos estrecha comunicación con dicha dependencia", expresó.



Ante ello, apeló al uso de la razón y el diálogo como vía para llegar a una solución, y en este sentido, exhortó al grupo de ejidatarios a no dejarse manipular por falsos defensores.