Luego de que dueños de antros en San Andrés Cholula ganaron un amparo contra la nueva Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas, el secretario de Gobernación en el estado, Javier Aquino Limón les pidió hacer conciencia sobre los objetivos para disminuir los accidentes viales y hechos de inseguridad.



En entrevista, el funcionario señaló que es un tema de consciencia y de solidarizarse con las causas comunes, aunque reconoció que los inconformes pueden recurrir a instancias legales para apelar.



“Más allá de eso y del procedimiento que pueda seguir el cause legal, hacemos un llamado a que nos ayuden a solidarizarse con esta medida”, enfatizó.



Hay que señalar, una vez que los empresarios ganaron el amparo contra la ley, no están obligados a acatar los lineamientos como no vender alcohol después de las 2:00 de la mañana.



Aquino Limón dijo que si bien algunos antros y bares podrían verse afectados en cuanto a sus ingresos, las autoridades estatales buscan que tenga un efecto social positivo, especialmente entre los jóvenes.



A su vez, el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes Pergrina hizo un llamado a la sociedad poblana a actuar con responsabilidad, ya que en su consideración es irrelevante la controversia que se ha generado por el tema del horario.



"Lo más importante es que la sociedad asuma su responsabilidad, yo no entiendo cuál es la diferencia de estar a las 4:00 de la mañana o terminar a las 2:00 de la mañana, en qué estriba la diferencia, cuánto más se pueden ganar", abundó.



Además, el mandatario estatal consideró que el hecho de reducir el tiempo para el consumo de alcohol, repercutiría de forma positiva en la vida de los jóvenes.



Actualmente la Ley se debe homologar en los municipios, pero en el caso de Puebla capital se anunció que será turnada a Cabildo en septiembre próximo para su aprobación.