El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina rechazó que los hechos violentos de las últimas horas hayan sido cometidos por el crimen organizado, por lo que consideró no se puede decir que Puebla "está incendiado".



Más aún, dijo que su gobierno "no quiere tapar nada", pero tampoco va a generar un falso escenario de inseguridad, al admitir como se difunde en medios de comunicación que hay grupos delictivos peleándose en plena transición de los gobiernos municipales.



"Lo más padre es decir que está incendiado el estado, cuando no hubo este tipo de cosas, lo lamentamos y no queremos tapar nada. ¿Hay cosas que suceden?, sí, y por eso seguimos combatiendo todos los días la inseguridad", declaró



En entrevista, el mandatario aseguró que el combate a la delincuencia es una constante en su administración, aunque a veces se presentan incidentes que no necesariamente tienen que ver con la delincuencia, como son los tres casos ocurridos el lunes en la capital y la zona metropolitana.



Al evitar dar detalles para no entorpecer las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), Céspedes Peregrina señaló que la muerte de dos hermanos en una talachería ubicada en Barranca Honda, en San Pablo Xochimehuacan, derivó de un altercado horas antes del hecho.



Mientras que sobre la muerte de un franelero en la 25 Sur, se tiene conocimiento de que hubo un pleito entre sujetos que se dedican a esta actividad, por el reparto de espacios y como parte de la pelea hirieron de bala al hombre de 25 años que perdió la vida.



De los dos cuerpos hallados en el camellón de la autopista México-Puebla a la altura de Coronango, dio a conocer que hay videos del momento en que son atropellados.



Por ello, pidió ser objetivos sobre la información que se comparte, toda vez que negó la entidad esté sumida en la delincuencia.

En la misma tónica, el gobernador aseguró que se trabaja de forma coordinada con los 217 ayuntamientos en distintos rubros y sin distingo para atender las necesidades más demandas por la población, siendo la estrategia de seguridad primordial.



Dijo que en Puebla se trabaja junto con la Sedena y la Guardia Nacional.