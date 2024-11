La titular de la Secretaría de Salud del estado de Puebla (Ssa), Araceli Soria Córdoba informó que Marilyn Cote cuenta con cinco días hábiles para acreditar que es psiquiatra, ya que sino lo habrá sanciones, multa y hasta arresto por usurpación.



El plazo vence este jueves 14 de noviembre para que la supuesta doctora presente sus títulos y cédula profesional que la acredita como especialista en el área de la salud mental.



Mientras eso sucede, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) determinará las sanciones administrativas y un posible arresto de 36 horas.



La secretaria de Salud confirmó la clausura del consultorio de Cote, ubicado en Torres Médicas de Periférico Ecológico.



“Se clausuró el consultorio y ahora estamos a la espera de cinco días para que ella pueda entregar títulos y cédula, si ella no presenta estos documentos pues ya se procederá a otra sanción administrativa, son cinco días hábiles, se cumplen el día jueves”, apuntó.



Particularmente, comentó que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Puebla (Dpris) no tenía conocimiento del funcionamiento del consultorio de Cote, por lo que inició una investigación a fondo sobre el caso.



“Como pseudo doctora no realizó el aviso de funcionamiento de su consultorio. Todo médico que da de alta un consultorio tiene que acudir a la Dpris para que se le pueda entregar la licencia de funcionamiento, lo cual no hizo la persona mencionada”, indicó al referir que la SSA se enteró por las denuncias en redes sociales.



Desde la semana pasada la Cofepris clausuró definitivamente el consultorio de la abogada Marilyn Cote, quien se hacía pasar por siquiatra, sin serlo.



El establecimiento se acreditaba como “Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote”, localizado en el consultorio 1706, Torre II, piso 17, de las Torres Médicas Angelópolis, en la ciudad de Puebla.



También se suspendió la publicidad “por incumplir los artículos 300 y 3001 Bis de la Ley General de Salud; y 79 fracción I, 80 y 86, fracción I, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad”, y la Cofepris advirtió que estaría por cerrar el consultorio de manera definitiva.