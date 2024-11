En Puebla se tiene registrado al menos un caso de retén falso en la zona del triángulo rojo y Esperanza, informó Isaac Jesús Aaron Garcia, coordinador de la Guardia Nacional (GN) en la entidad.



Al asistir a la inauguración de la nueva sede del Congreso local, el militar concedió una entrevista, en donde reveló que personas intentaron hacerse pasar por agentes utilizando uniformes apócrifos y vehículos rotulados de la GN,



"Son civiles que se ostentan como autoridad en San Salvador El Seco y en Azumbilla", comentó al mencionar dos casos de falsos retenes para robo principalmente de transporte de carga.



Por lo anterior, recomendó a los automovilistas y transportistas no detenerse cuando circulan sobre las carreteras si identifican un retén de la Guardia Nacional, donde los agentes no se acrediten debidamente o no se informe sobre el motivo de la revisión.



Aaron García reveló que en promedio se detecta un retén falso por semana en Puebla, aunque también hay detenciones mensuales.



Por ello, el coordinador estatal de la Guardia Nacional destacó que existe trabajo coordinado entre las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de cubrir la demanda de la ciudadanía.



Gobierno niega existencia de retenes

Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, negaron la existencia de retenes falsos en territorio poblano, al señalar que son las víctimas de algún delito las que "asumen" que se vieron envueltas en este tipo de situaciones.



"No hay como tal retenes, hay quienes caen en ese tipo de estrategias y prenden estrobos o echan luces, pero no tenemos reportados retenes en carreteras estatales, para dejarlo así de clarito", citó.



A su vez, el secretario de Seguridad dijo que este tema se ha tocado en la mesa de trabajo semanal y los reportes provienen de automovilistas que fueron asaltados por detener su marcha por creer que hay algún operativo.



"En algunos puntos se ha dado el robo a tractocamión o de autopartes, pero son las víctimas las que asumen que detuvieron su marcha debido a un falso retén más que otra cosa, pero aclaro que es la misma información de las víctimas", apuntó.