Ante la imposición de un arancel generalizado del 25 por ciento a las importaciones de México y Canadá, el gobernador Alejandro Armenta Mier respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, en la "defensa de la soberanía cualquier acto de injerencia en nuestro país".



En mensajes escritos a través de redes sociales, el morenista destacó que "A México se le respeta", reafirmando que en la relación de ambos países "nada debe ser por la fuerza; todo por la razón y el derecho".



"Abonamos al diálogo, no a la imposición", manifestó desde su cuenta de X (antes Twitter), en donde también abordó el tema de la lucha contra las drogas.



Sobre este último punto, el mandatario poblano dio a conocer que firmó el desplegado de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) en contra de las acusaciones de la Casa Blanca que sugieren vínculos entre el gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico.



"¡México es uno solo, con cabeza y corazón para defenderlo!", escribió para manifestar su solidaridad con la presidenta de México.



"Respaldamos a nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein, en la defensa de la soberanía ante cualquier acto de injerencia en nuestro país".



"Coincidimos que las relaciones entre nuestras naciones deben basarse en el respeto, el diálogo y la cooperación, no en descalificaciones infundadas ni en políticas que busquen afectar a nuestras economías".



"¡México es un país libre, independiente y soberano!", remató Alejandro Armenta.



En su comunicado, la CONAGO resaltó que bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, México ha intensificado las acciones contra el narcotráfico mediante operativos estratégicos, la captura de líderes criminales y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad.



Los gobernadores indicaron que el problema del narcotráfico es binacional, enfatizando que la demanda de fentanilo y otras drogas que alimenta a los cárteles se origina en Estados Unidos, al igual que el tráfico ilegal de armas de alto poder que fortalece a estos grupos en México.



Por ello, señalaron que combatir el crimen organizado no es solo una tarea de México, sino un desafío compartido que exige corresponsabilidad y acciones conjuntas entre ambas naciones.



Ante esta situación, el gobernador de Puebla recalcó que dará todo su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la defensa de la soberanía del país, dado que insistió que México propone "coordinación sí; subordinación no".