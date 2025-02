Los cuerpos desmembrados que fueron arrojados este fin de semana en los límites de la ciudad de Puebla, con los municipios de Amozoc y Cuautlancingo, serían responsabilidad del grupo delictivo de "La Barredora".



Así lo reveló el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, al referir que se trata de ajustes de cuentas entre bandas dedicadas a la venta de drogas.



“Es disputa, hay presencia de La Barredora; hay una disputa en ese municipio (Amozoc) y, muy probablemente, pertenecía a un grupo antagónico o puede ser un grupo local, porque esos grupos que son fuertes normalmente cuando se enfrentan con los locales que hay en el estado, desatan este tipo de violencia”, precisó.



El vicealmirante señaló que hasta ahora en Puebla los grupos criminales no atacan a los ciudadanos, sino que actúan para defenderse, es decir, por ajustes de cuentas contra quienes se involucran en sus actividades delictivas.



"Me preocuparía si hubiera agresiones directas contra un padre o una madre de familia, o un niño, eso sí sería preocupante, pero hasta ahora no existe ese problema en el estado", apuntó.



Ante este escenario, reiteró que se reforzarán las acciones de seguridad en los municipios del área conurbada a la capital, tomando en cuenta los “mapas de calor” de incidencia delictiva.



Destacó que existe coordinación con la Secretaría de la Mariana (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, a fin de lograr una mayor respuesta con la participación de la policía estatal y las policías municipales.



“Por las evidencias que encontramos son narcomenudistas, tiradores como vulgarmente se les dice, pertenecen seguramente a grupos antagónicos de los que se disputan las plazas (...) Lo que veo yo, es un ajuste de los mismos grupos por las disputas del territorio que trae este tipo de violencia”, enfatizó el secretario de Seguridad.

No he recibido amenazas

Francisco Sánchez rechazó que tras dar a conocer los nombres de los siete grupos criminales que operan en Puebla, haya recibido amenazas en su contra.



De paso, comentó que es usual que los grupos criminales reaccionen ante la fuerza del Estado, como ha ocurrido en los días recientes.



“Puebla tiene su problemática y algunos municipios son más problemáticos que otros; aquí en la capital hay varios temas de delincuencia que estamos trabajando y que estamos atacando con el apoyo de los tres órdenes de gobierno (...) El triángulo rojo tiene una problematica muy bien definida y la zona conurbada igual, y en todas estamos trabajando”, declaró.



Desde hace tres semanas, en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana se han hallado cuerpos desmembrados y se han desatado balaceras, que dejaron como saldo de dos policías muertos en un enfrentamiento armado, en el municipio de Coronango.