En medio de las irregularidades registradas en cárceles del estado, el secretario de Secretario de Seguridad, Francisco Sánchez González informó que el gobernador Alejandro Armenta Mier realizará un recorrido por cuatro penales.



Entrevistado al acudir a la ceremonia por el 219 aniversario del natalacio de Benito Juárez, comentó que la supervisión está prevista para la próxima semana y tiene como propósito conocer de manera directa las demandas y carencias que hay en los reclusorios.



“Vamos a realizar una visita con el señor gobernador a los cuatro penales estatales más importantes, pero también lo haremos con los municipios, porque se requiere de una verificación constante”, apuntó.



Sobre la reciente desaparición de un reo en el penal de San Miguel de la ciudad de Puebla, el vicealmirante negó que esté muerto y confirmó que las autoridades lo siguen buscando.



Incluso, reveló que se utilizan las cámaras de videovigilancia y la tecnología con la que cuentan los centros de reclusión, para monitorear la seguridad de los internos.



Al preguntársele si se tienen detectados posibles vicios entre directivos y custodios, mencionó que para evitar anonalías se realizan los exámenes de control de confianza y son evalauados en sus funciones de manera continua.



“Cuando asumimos en diciembre, no hicimos cambios drásticos en penales; sin embargo, los evaluamos constante a todos, se tienen que hacer los procesos para mejorar el servicio en los reclusorios”, enfatizó.



De la situación del reo, Francisco Sánchez especificó que lleva 72 horas desaparecido y que la SSP trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGE), para dar con su paradero.



“Hay una investigación de por medio, estamos haciendo una búsqueda donde pensamos que pueda estar con vida, pues no hemos encontrado el cuerpo y, por lo tanto, no se pude adelantar nada”, recalcó.



En cuanto al posible móvil de la desaparición del reo, dio a conocer que al parecer la persona tenía problemas con el consumo de drogas, lo que derivaba en una conducta cambiante.



Por accidente vial, los disparos contra policías de San Andrés



Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública reporto que el supuesto atentado que sufrieron la madrugada este viernes policías municipales de San Andrés Cholula, en realidad se debió a un accidente de tránsito.



“No fueron baleados, fue un accidente, tengo el reporte del C5, fue policía municipal de San Andrés y tuvieron un accidente vial en el que hubo dos disparos, no hubo heridos ni otra situación”, aseveró.



Mencionó que el incidente se registró contra un vehículo particular, desde donde “al parecer efectuaron los disparos”.



Por lo anterior, comentó que se comunicará con el secretario de Seguridad de San Andrés para abordar el tema.



Cabe señalar que el ayuntamiento de San Andrés, presidido por la panista Guadalupe Cuatle, rechazó sumarse a la estrategia de seguridad del gobernador Alejandro Armenta Mier.