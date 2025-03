Al cumplirse 100 días de su gestión, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que tres servidores públicos fueron destituidos por malas prácticas y que está por darse el cambio de dos perfiles, de los cuales no dio su nombre ni la dependencia.

Desde el Complejo Metropolitano (C5), dijo que el ritmo de trabajo que se ha tenido en los primeros tres meses, se mantendrá en los 2 mil 191 días del sexenio, a fin de cumplir con los compromisos anunciados.

“Como autoridades tenemos que honrar las oportunidades que nos dio el pueblo en las elecciones”, expresó al recalcar que en Puebla se seguirá la línea de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en las distintas políticas y acciones de gobierno.

Al evaluar el desempeño de sus colaboradores, reconoció que hay quienes lo han hecho bien y otros no tanto, motivo por el que determinó hacer unos ajustes, tomando en cuenta los resultados en cada área de trabajo del gobierno estatal.

“Quiero agradecer a los compañeros del gabinete y gabinete ampliado que nos han dado 100 días que no han sido fáciles, porque no soy una persona fácil, me gusta dar resultados, estoy comprometido, consagrado al servicio y convencido de que el poder solo se vuelve virtud cuando se pone al servicio de los demás”, manifestó.

En ese sentido, reconoció que ya hubo tres casos de funcionarios que incurrieron en malas prácticas, por lo que fueron dadas de baja de manera inmediata al existir las pruebas.

Sobre este último punto, el morenista señaló que no esperará hasta que se cumpla el primer año de su mandato para llevar a cabo movimientos importantes, ya que si se comprueban fallas o anomalías en las distintas dependencias, se actuará enseguida.

“Si me preguntan si ha habido algunos actos incorrectos les podría decir que fueron dadas de baja tres personas por actos inadecuados y que se aplica la ley, para esto no necesitamos esperar 100 días, ni nos vamos a esperar al primer informe de gobierno o al segundo”, hizo hincapié al defender que en el gabinete hay gente capaz y con experiencia.