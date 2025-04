Cuatro tiendas de origen asiático instaladas en la capital poblaba incurrieron en violaciones a la Ley Federal del Trabajo, al vender mercancía ilegal y tener a sus trabajadores en condiciones precarias.



Así lo reveló el titular de la Secretaría de Economía y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, al precisar que esto fue el resultado de los operativos que se realizaron del 31 de marzo al 2 de abril, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).



Explicó que se detectó que los establecimientos chinos no lograron acreditar la información de sus proveedores, además de que ofrecían a un salario inferior el mínimo establecido por la ley.



Dichas labores de vigilancia se implementaron en las siguientes tiendas:

"Tesco China", ubicada en Avenida 15 de mayo # 4598.

"Plaza Contigo", ubicada en Circuito Juan Pablo II # 1751.

"Plaza China", ubicada en 4 poniente #511.



El secretario de Economía comentó que entre las anomalías que se detectaron destaca que los empleados no contaban con contratos individuales y colectivos; carecían de un reglamento interior; el salario era inferior al establecido como mínimo legal.



Aunado a ello, señaló que la jornada de trabajo era superior a la establecida como máxima y no se remuneraba el tiempo extra. Incluso, había incumplimiento en los periodos de vacaciones conforme a la ley.



De igual forma, se observó que los empleados no recibían el pago de aguinaldo conforme a la reglamentación ni el reparto de utilidades para todas las personas y no contaban con afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



A la vez, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres detectó que en los cuatro inmuebles existía riesgo para los compradores.



Por todo esto, la PROFECO impuso medidas precautorias por no cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor en los siguientes casos:



•Por no presentar datos del fabricante como lo establece la Norma Oficial (NOM-004-SE-2021).



• Por falta de idioma español en su etiquetado, empaquetado o envasado de acuerdo con la Norma Oficial (NOM-050-SCFI-

2004),