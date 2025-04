Luego de advertir que Grupo Proyecta -de la familia Posada- se ha enriquecido y explotado recursos en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier exigió done 2 hectáreas en la zona de Lomas de Angelópolis para la construcción de viviendas para los policías estatales.



El morenista dio un plazo de 30 días a la inmobiliaria para aceptar la propuesta, de lo contrario advirtió que su administración iniciará un proceso de expropiación de hasta 4 hectáreas.



Durante su conferencia de prensa, señaló que desde su llegada hace más de dos décadas a la entidad, la empresa ha amasado "mucha riqueza y se ha beneficiado de los poblanos", además de que ha explotado los recursos naturales.



Por esa razón, el mandatario estatal consideró que ya es tiempo de que le devuelvan algo a Puebla.



"Son un corporativo enriquecido bien, no hay queja, pero ya es hora de que le den algo a Puebla. Los invito a que nos donen 2 hectáreas porque ahí queremos darle vivienda a los cuerpos de seguridad", envió como mensaje a Alejandro Rafael Ventosa Posada y Rafael Posada Alonso, quienes son propietarios de Grupo Proyecta, el desarrollador de Lomas de Angelópolis, el selectivo clúster de fraccionamientos de mayor crecimiento en Puebla.



Alejandro Armenta dijo que su petición es un acto de justicia y no de represión, toda vez que recalcó el corporativo ha obtenido importantes ingresos, aunque todo el tiempo se queja de la inseguridad y los servicios otorgados por las autoridades municipales.



Ante ello, conminó a Proyecta a mejorar las condiciones de vida de los elementos de seguridas y que éstos puedan desempeñar mejor su trabajo.



Es más, el mandatario abrió la posibilidad de enviar más solicitudes a otras inmobiliarias, ya que el Estado requiere al menos 10 mil viviendas para los policías estatales.

Comisariado de Ocoyucan rechaza reubicación de caseta Atlixco



Por otra parte, el jefe del gabinete estatal, José Luis García Parra dio a conocer que la empresa Pinfra está interesada y dispuesta a sumarse al proyecto para la reubicación de la Caseta de Atlixco.



No obstante, señaló que los miembros del Comisariado Ejidal de Santa Clara Ocoyucan, se oponen a proyecto e interpusieron un amparo para evitar la reubicación. Debido a ello, dijo que en breve dialogarán el tema con ellos.



En este sentido, comentó que no sólo se trata de la reubicación de la caseta, sino también de mejorar la vialidad, tomando en cuenta las laterales y un puente peatonal "de extremo extremo", así como la terminal de autobuses que tienen corridas hacia la Mixteca Poblana.



El funcionario precisó que el 1 de abril se dio paso a la primera mesa de trabajo con PINFRA y Carreteras y Puentes Federales (CAPUFE), en donde se fijó un plazo de 90 días para presentar el proyecto, es decir, en julio próximo.



De paso, García Parra señaló que habrá más reuniones de trabajo, a las que se convocará a Grupo Proyecta, para hablar de las modificaciones que implicará el traslado de la caseta, en el flujo vehicular y en el desarrollo habitacional de Lomas de Angelópolis.