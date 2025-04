Luego de la petición a Grupo Proyecta para que done 2 hectáreas en la zona de Lomas de Angelópolis, el gobernador Alejandro Armenta Mier argumentó que su administración no pretende infringir la ley y tampoco ir en contra de los empresarios, pero dijo que en los gobiernos de la 4T no se tolerarán más los abusos, el despojo y la riqueza mal habida de gobernantes e inversionistas sin compromiso social con el pueblo.

En este sentido, opinó que los terrenos solicitados a la inmobiliaria para la construcción de viviendas que se entregarán a policías estatales, son “migajas” de todo el patrimonio que Proyecta arrebató a miles de campesinos y sus hijos, además que la reubicación de la Caseta a Atlixco subirá la plusvalía de las hectáreas que pagaron en centavos.

El morenista recalcó que su petición a la familia Posada —dueña del consorcio inmobiliario—, es un acto de justicia y generosidad hacia quienes se encargan de cuidar a las familias poblanas.

“Me indigna que haya mezquindad para darles un par de hectáreas, para que se les puedan construir sus viviendas a los elementos de Seguridad Pública (…) Cómo no me voy a indignar, yo soy 4T y los poblanos eligieron a un gobierno de la Cuarta Transformación, y nosotros estamos a favor del pueblo”, expresó al referir que a su llegada a Puebla en la década de los 90, Grupo Proyecta despojó a ejidatarios de 10 mil hectáreas que pagaron en centavos y ahora cuestan dólares.

Por esa razón, Alejandro Armenta aseguró que seguirá adelante con la defensa de los intereses del pueblo y que su periodo de gobierno será el “sexenio de la vivienda”, una vez que anunció se construirán 10 mil casas para los miembros de corporaciones estatales.

Aunado a ello, comentó que este 2025 se asignará un monto de 465 millones de pesos para la entrega de apoyos a 14 mil 500 elementos de seguridad de Puebla, para que mejoren o equipen su vivienda, ya que enfrentan a la delincuencia todos los días y brindan apoyo a los ciudadanos desde áreas como la Policía Turística, Bomberos, Policía Estatal y Guardia Forestal, entre otras.

La postura del gobernador de Puebla fue planteada a nivel nacional, durante una entrevista que concedió a una televisora, luego de la polémica que desató su exigencia a Grupo Proyecta para la donación de 2 hectáreas, o de lo contrario su gobierno expropiará 4 hectáreas.

Este día en entrevista luego de poner en marcha el operativo “Vacaciones Seguras” en el Centro Integral de Servicios (CIS) de AngelópolIs, Armenta Mier ratificó su petición a la empresa inmobiliaria y les pidió ser solidarios con los policías del estado.

“Si calculan del bulevar a la caseta, cuántas hectáreas hay, son miles de hectáreas que se expropiaron a campesinos, a hijos de ejidatarios, que les entregaron centavos a cambio de esas tierras que se les arrebataron, los dejaron sin su patrimonio, se enriquecieron unas cuantas familias, y a esas familias que se enriquecieron hoy les decimos: colaboren, denos una migaja de esa riqueza para poder hacerle casas a los policías”, declaró.

Reubicación de caseta elevará plusvalía

De paso, señaló que la reubicación de la caseta de la autopista de Atlixco representará un beneficio para Grupo Proyecta, debido a que elevará el valor catastral de las viviendas en Lomas de Angelópolis.

Armenta Mier adelantó que la Caseta a Atlixco se moverá dos puentes “abajo” de donde actualmente se ubica, a la altura de Cascatta, decisión que se tomó junto con la empresa concesionaria Pinfra.

“Hablamos con la empresa que tiene la concesión (Pinfra) y van a recorrer dos puentes abajo la caseta para beneficio de la población, pero también les va a incrementar en miles de millones de pesos los predios a las empresas”, enfatizó.

De esta manera, el mandatario recalcó que el plan integral que considera la reubicación de la caseta, de la estación de autobuses, un puente peatonal y mejoras en las laterales aumentará el valor de los terrenos en el exclusivo clúster inmobiliario de Lomas.