Ante la ampliación del programa de fotomultas, el gobernador Alejandro Armenta Mier justificó que en Puebla hacen falta “leyes rígidas y no laxas” que se respeten, a fin de garantizar la vida de los automovilistas, por lo que negó que tenga un fin recaudatorio.



En entrevista, el mandatario recalcó que en su administración las acciones y programas no tiene como fin último el cobro de multas y un ejemplo es el Programa de Modernización del Transporte Público, con el que dejarán de ingresar más de 100 millones de pesos por diversas condonaciones.



De esta manera, reconoció que es necesario que se hagan modificaciones para asegurar que los que circulan en el estado lo hagan con las medidas preventivas de seguridad básicas, a través de leyes que no sean fáciles de violar.



“Toda disposición legal cuando es laxa, normalmente se violenta. En las principales naciones del mundo, cuando una ley es rígida es mucho más respetada y muy fácil de violentar”, expresó.



Tras encabezar la marcha por el Día Internacional del Trabajo, el mandatario estatal reconoció que la parte tributaria es importante para la existencia de los gobiernos y no es un tema novedoso.



Esto luego de que el Gobierno de Puebla licitó la operación del programa de “Monitor Vial”, mejor conocido como fotomulta en Puebla hasta el 2027, con la adquisición de 80 nuevos radares para captar infracciones por exceso de velocidad, vueltas prohibidas, uso de celular y no ponerse el cinturón.



Este jueves, el morenista reiteró que la seguridad de los automovilistas es un tema de alta prioridad, de manera que si se violenta la reglamentación, ya sea por el exceso de velocidad u otros comportamientos inadecuados como no usar el cinturón de seguridad o ir hablando por el celular, los ciudadanos ponen en riesgo su vida y la de otras personas.



“Para nosotros, la recaudación no es un tema de alta prioridad, tenemos otras formas para aumentar nuestros ingresos, lo más importante es que el ciudadano tenga seguridad, certeza de que se cuida su vida, y el mejor ejemplo de que no es una situación tributaria, es el programa de modernización que impulsamos con Movilidad”, enfatizó.



Alejandro Armenta señaló que si hay una buena comunicación sobre las disposiciones jurídicas, la población va a respetar y se generará un mejor entorno, además de que posiblemente se incida en la disminución de accidentes viales.



“Tenemos que lograr que el orden en la convivencia, estoy seguro que si logramos comunicar las disposiciones jurídicas, la población va a respetar y eso permitirá mayor armonía y menos accidentes”, recalcó.



Sobre el tema, la secretaria de Movilidad y Transporte estatal, Silvia Tanús Osorio, recordó que los 10 nuevos dispositivos se utilizarán para supervisar la conducta de automovilistas, como parte de un estudio estadístico para ver cuántos y qué actividades realizan que podrían ser motivo de un accidente.



No obstante, refirió que lo captado por las nuevas cámaras no se infraccionará, aunque en un futuro los agentes de Proximidad Vial podrán sancionar las irregularidades qué detecten.



“Son 10 cámaras que se utilizarán eminentemente con fines estadísticos para ir conociendo cuáles son los hábitos de los poblanos. Nos van a reportar quién no cumpla con el cinturón de seguridad”, mencionó.

Licita gobierno del estado 80 radares de fotomultas

El gobierno del estado emitió la licitación pública nacional número GEP-SPFA-LPN-088-247/2025, para Dich hasta el 2027, para operar 80 radares nuevos que capten infracciones por exceso de velocidad, vueltas prohibidas, uso de celular y no ponerse el cinturón.

Además, se consideran los servicios de procesamiento, impresión y envío de infracciones, así como la instalación y mantenimiento de nueva infraestructura tecnológica para el programa Monitor Vial en vialidades de jurisdicción estatal.



La empresa que resulte ganadora deberá contar con la capacidad para procesar un mínimo de hasta 700 mil captaciones mensuales, con lo que se cubriría cada uno de los puntos definidos.



Según las especificaciones, se tienen que instalar y operar 70 dispositivos fijos nuevos de detección automática de matrículas y exceso de velocidad, así como otros diez para otras conductas infractoras, como el no uso de cinturón de seguridad, uso de teléfono celular, vuelta en U, sentido contrario e invasión de carriles exclusivos.



Los radares tendrán que identificar a los vehículos que exceden la velocidad permitida; obtener al menos una imagen que permita conocer las características del vehículo y de la matrícula, operar 24/7 y reconocer automáticamente los caracteres impresos en las placas con el 92 por ciento de efectividad.



El fallo está previsto para el 21 de mayo, por lo que en junio el programa arrancará operaciones.