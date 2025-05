Hay cuatro municipios del estado de Puebla donde los alcaldes que fueron electos hace apenas seis meses ya no están en el cargo, debido a que solicitaron licencias o se encuentran prófugos por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Son Ciudad Serdán, Ahuazotepec, San Nicolás Buenos Aires y Cuautempan, donde actualmente hay suplentes o estarían por conformarse Concejos Municipales.

Así lo dio a conocer el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, al asegurar que “no hay riesgo de ingobernabilidad” y que el actuar “irregular” de una persona no debe significar la parálisis de un ayuntamiento.

Sin embargo, reconoció que los ediles dieron “una mala imagen en Puebla, porque la percepción de la gente puede ser de desencanto, de haberse equivocado, pero no es su culpa”.

Inclusive, comentó que el gobernador Alejandro Armenta Mier e integrantes de su gabinete acudieron a una cabalgata en el municipio de Francisco Z Mena, se tomaron fotografías con el alcalde de Ahuazotepec, Alfredo Ramírez Hernández, y dos días después se dio el cateo en su casa, donde encontraron drogas, armas y vehículos que habrían sido utilizados para cometer actos ilícitos.

“Esto significa que no estamos sabedores de la investigación que hace la Fiscalía; es una autoridad independiente y eso no quiere decir que no haya coordinación, pero es otro orden de autoridad”, apuntó.

Luego de participar en la faena que realizó el gobierno del estado en el Bulevar Atlixco, el titular de la Segob reveló también que en la región de Tlachichuca hay una renuncia masiva de integrantes del Cabildo, lo que derivaría en la instalación de un Concejo Municipal, además de que existen varias peticiones de alcaldes para reforzar la seguridad por el aumento de la violencia.

Algunas de las demarcaciones que enfrentan problemas con la inseguridad son: Zacapoaxtla, San Salvador el Verde, San Salvador el Seco, Tepeyahualco de Hidalgo. Y concretamente en Tepeyahualco de Cuauthémoc se dieron amenazas del crimen organizado, por lo que se mantienen una seguridad especial para la presidenta Abigail Hernández Huerta, emanada del partido Fuerza por México.

Licencias en curso

En concreto de los alcaldes de Cuautempan y Ahuazotepec, Gerardo Cortés Caballero y Alfredo Ramírez Hernández, el funcionario estatal informó que ambos solicitaron licencias al cargo; el primero de 30 días y el segundo de 10.

“El de Ahuazotepec presentó una licencia por 10 días, y se vence el 31 de mayo, es la situación que tenemos ahora. La ausencia del presidente por menos de esos días no obliga al Congreso para que nombre a otro responsable, sigue funcionando”, precisó.

Ante ello, dijo que el gobierno del estado dará seguimiento a lo que ocurra en el municipio de Ahuazotepec, para posteriormente actuar como lo marca la ley.

Por renuncia de regidores, se instalaría Concejo en Tlachichuca

Para el caso de Tlachichuca, que era gobernado por Giovanni González Vieyra, quien se encuentra en prisión, Aguilar Pala dio a conocer que podría renunciar de manera masiva todos los integrantes del Cabildo, incluida el alcalde suplente Iván Ortega Muñoz, la síndica y los regidores.

Mientras que, en el ayuntamiento en San Nicolás Buenos Aires, donde se encuentra prófugo el alcalde Ramiro González Vieyra, hermano de Giovanni, todo “funciona de manera normal”.

Redirán protesta alcaldes el 23 de mayo

De paso, el secretario de Gobernación anticipó que el próximo 23 de mayo tomarán protesta los alcaldes de Chignahuapan, Venustiano Carranza, Xiutetelco y Ayotoxco, quienes ganaron las elecciones extraordinarias del pasado 23 de marzo pasado.