El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que se han detectado casos de extorsión en la oficina del Registro Público de la Propiedad de Puebla, y se actuará para sancionar a los responsables.



Durante su conferencia de prensa de este miércoles, hizo un llamado a los ciudadanos para evitar caer en la corrupción y con ello poner freno a los malos servidores públicos.



En este sentido, el morenista dio a conocer que fueron descubiertos servidores públicos que pedían dinero a cambio de agilizar trámites, lo cual es un engaño debido a que hay procesos sencillos que se pueden realizar en un día.



"Cualquier oficina del gobierno tiene la obligación de atenderles y cumplir con los requisitos sin pedir dinero extra. No acepten la corrupción. No acepten dádivas ni intercambios de favores”, manifestó al relatar que se tuvo conocimiento de extorsiones por cantidades de entre 5 mil y 10 mil pesos.



Alejandro Armenta dijo que los casos ya están en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y advirtió que no habrá consideraciones para quienes "traicionen la confianza pública".



Mencionó que la próxima semana dará a conocer cuántos funcionarios estarían involucrados en esta red de corrupción desde el Registro Público de la Propiedad y otras áreas de gobierno.



El gobernador del estado sostuvo que su administración está comprometida con barrer la corrupción “de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba”, razón por la que no se tolerarán actos fuera de la ley.



“Estamos trabajando auténticamente bajo un mecanismo de cero tolerancia a la corrupción. Sabemos que es complejo decirlo, porque no depende solo de la voluntad, sino de los procesos”, expresó.