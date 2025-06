José Raúl Pérez García fue destituido del cargo de director en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Puebla, luego de que fue acusado por abandono de funciones en el gobierno de Veracruz.



Así lo dio a conocer el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, al señalar que, hasta el momento, no se ha determinado quién lo reemplazará.



Sobre por qué la dependencia no verificó su situación legal, admitió que no se verificó si contaba con acusaciones penales.

Por ello, el funcionario fue claro al señalar que Raúl Pérez deberá asumir las consecuencias de haber dejado un cargo sin previo aviso en Veracruz, donde se desempeñaba como titular de la Coordinación de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses.



"No es tan grave, pero la ley lo tiene penalizado, y ahora tendrá que asumir las consecuencias y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad y sanción”, manifestó.



El titular de Gobernación dijo que a partir de este caso, se tendrá mayor cuidado en la selección del personal.



Fue el pasado fin de semana cuando el exdirector de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue detenido por agentes de investigación de la Fiscalía General de Puebla (FGE), en cumplimiento de una orden girada desde Veracruz.



La detención se dio en las oficinas de la comisión, localizada en la colonia Ladrillera de Benítez, a unos metros de la FGE.