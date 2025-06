La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se dirigió a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para señalar que no es con redadas ni con violencia como se atenderá el tema migratorio, y lo llamó a la paz y al diálogo.



Incluso, le pidió reconocer el trabajo de los migrantes mexicanos en su país.



Esto luego de la detención de 35 migrantes mexicanos en Los Ángeles, California.



En su visita por Puebla, la morenista habló de lo ocurrido y afirmó que su gobierno llevará a cabo todas las acciones diplomáticas necesarias para defenderlos.



Dio a conocer que recién ordenó a la red consular y al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ponerse en contacto con los detenidos y sus familias, y otorgarles todo el apoyo que se requiera.



La mandataria federal comentó que ya se tiene contacto con familiares de los paisanos detenidos, así como con el embajador de Estados Unidos y las autoridades de ese país, por lo que aseguró los migrantes mexicanos van a tener todo el apoyo del gobierno de México.



En esa tónica, la mandataria defendió a las y los paisanos que viven en Estados Unidos, a quienes definió como mujeres y hombres honestos, que salieron en búsqueda de una mejor vida y que "no son criminales".



Fue más allá, señaló que Estados Unidos no sería lo que es sin el trabajo de miles de mexicanos que tienen muchos años viviendo en ese país por necesidad y que envían recursos para sus comunidades de origen en México.



"Hay muchos poblanos que viven en Nueva York, le dicen Puebla York porque Nueva York no sería lo que es si no fuera por los poblanos que están allá (...) Estados Unidos es lo que es gracias también al trabajo de las mexicanas y mexicanos que viven del otro lado de la frontera, para nosotros son héroes y heroínas de la Patria porque solidariamente ayudan a sus familias y sostienen la economía de los Estados Unidos", manifestó.



De esta manera, Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de las redadas como medida de control para el fenómeno migratorio, consideró que lo más viable es que autoridades de ambos países trabajen en una reforma migratoria integral que tome en cuenta a los mexicanos radicados en Norteamérica.



"No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio; es sentarnos, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, esa es nuestra posición", enfatizó.



Por lo anterior, la presidenta de México hizo un llamado a frenar la violencia, privilegiar la paz y no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación.



Es más, exigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump reconocer el trabajo de las mexicanas y mexicanos en su país, como lo hizo cuando firmó el tratado comercial con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.



"Las mexicanas y mexicanos van a tener nuestro apoyo y nuestra demanda para que se respeten siempre los derechos humanos y que sepan que se quieran regresar a México aquí los recibimos con brazos abiertos (...) ¡que vivan nuestros hermanos migrantes!", remató.