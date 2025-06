Luego de que el presidente municipal de Ahuazotepec, Alfredo Ramírez Hernández, solicitó por segunda ocasión licencia al cargo, el gobernador Alejandro Armenta Mier manifestó su respaldo a los alcaldes de Puebla, a quienes pidió denunciar amenazas y hostigamiento del crimen organizado, para no ser cómplices.



Esto, debido a que el fin de semana, Alfredo Ramírez, quien enfrenta una investigación judicial, pidió permiso para separarse de sus funciones, pero ahora de manera indefinida, al concluir su licencia de ausencia de 10 días por ‘enfermedad’.

A la fecha el edil se mantiene como prófugo de la justicia.



Debido a ello, en las siguientes horas se espera que los regidores que conforman el Cabildo de Ahuazotepec renuncien, para que el Congreso del Estado pueda nombrar a un Concejo Municipal.



Ante este escenario, el mandatario estatal dijo ser municipalista y comentó que ha hablado con todos las y los alcaldes del estado, durante sus giras de trabajo, y les ha manifestado todo su apoyo, siempre y cuando no sean omisos ante la violencia.



“Los presidentes y presidentas municipales tienen todo nuestro apoyo frente a hostigamiento, amenazas, intimidación de grupos delictivos, pero también ellos saben que la omisión es complicidad”, enfatizó.



El titular del Ejecutivo estatal advirtió que si alguna autoridad es omisa frente a la actuación de grupos criminales tendrá que someterse a la ley.



“Me incluyo, si alguna autoridad es omisa frente a un delincuente nos tenemos que suscribir al escrutinio y aplicación de la ley”, recalcó.



Como en otras ocasiones, Alejandro Armenta aseguró que no hay persecución contra ningún presidente municipal, pero tampoco omisión.



En las últimas semanas, el Congreso local nombró Concejos Municipales en el estado, a falta de alcaldes. Estos fueron en Tlachichuca, Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires, que eran gobernados por los hermanos Giovanni, Uruviel y Ramiro González Vieyra, respectivamente, quienes se encuentran en prisión por varios delitos.