El gobierno de Puebla inició negociaciones a nivel nacional para atender la crisis que afecta al sector salud en el estado. Este miércoles el mandatario Alejandro Armenta Mier se encuentra en la Ciudad de México reunido con el director nacional del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, para definir la ruta para la entrega de las plazas a trabajadores.



Así lo dio a conocer el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, en medio de las protestas de trabajadores de la Secretaría de Salud del estado, que demandan basificación y homologación al IMSS-Bienestar, así como mejores condiciones de trabajo, abasto de medicamentos y equipo en hospitales y clínicas.



Dijo que después de la marcha que se lleva a cabo este día, se convocó a la dirigencia sindical a Casa Aguayo para instalar una mesa de diálogo, con el fin de buscar acuerdos que competen al ámbito local, mientras que la basificación se resolverá desde la Federación.



“El tema fundamental es la basificación, la transición del gobierno del estado al IMSS-Bienestar, ese es el meollo; el tema no sólo es en el estado de Puebla, sino en otras entidades”, declaró en entrevista.



El funcionario estatal recordó que durante la reciente visita a Puebla de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se tuvo la oportunidad de hablar de la inconformidad de los trabajadores, y de la posibilidad de regularizar para este mes el abasto de medicamentos e insumos en Puebla.



“Ella tiene claro y presente el complejo proceso que se está llevando a cabo para la basificación y regularización de los trabajadores de la salud”, declaró en entrevista.



El funcionario estatal reconoció que existe enojo de los trabajadores, debido a que al parecer algunos de recién ingreso al IMSS-Bienestar ya cuentan con plaza y mejor tabulador salarial, contra otros que llevan hasta 15 años de antigüedad, sin certeza laboral.



Ante ello, Aguilar Pala recalcó que se atenderán la demanda de los trabajadores, de acuerdo a las facultades y competencias del gobierno estatal.



“Se hará una ruta para definir el tema de las plazas, pero entendemos a los trabajadores, es una manifestación pacífica y de diálogo”, declaró en entrevista.



De manera particular, el secretario comentó que se pidió al sindicato de la Secretaría de Salud del estado no descuidar la atención médica en los hospitales públicos de Puebla, por lo que descartó que vaya a colapsar el sistema de salud en el estado.

Politizan protestas por relección de líder sindical





Samuel Aguilar Pala no descartó que la manifestación del sector salud se esté politizando, debido a que el dirigente Julio Alfredo García, está buscando la reelección como secretario General de la Sección 25.



“Seguramente tal vez haya algo de ello”, comentó.



A pesar de ello, dijo que el gobierno del estado es respetuoso de los movimientos y el proceso sindical que viven, ante el eventual proceso de elecciones interno en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA).



Cabe señalar que este miércoles estaba programada la llegada del gobernador Alejandro Armenta al Teatro Principal, para dar una ponencia. A un costado en El Portalillo lo esperaban los trabajadores inconformes para hablar con él, aunque finalmente no llegó.



Algunos de los señalamientos de los trabajadores son por malos tratos por parte de algunos funcionarios de la Secretaría de Salud, el desabasto de claves básicas de medicamentos e insumos, así como la recodificación de algunos trabajadores que siguen esperando su cambio de técnicos a especialistas.