En sustitución de abogados mexicanos, el gobierno de Puebla contrató a personal estadounidense certificado en migración, para que asesore a los paisanos contra las redadas y políticas antimigratorias adoptadas por el republicano Donald Trump.



Así lo dio a conocer el jefe del gabinete, José Luis García Parra, al señalar que hasta el momento suman 80 expertos y 13 despachos y organizaciones no gubernamentales norteamericanas, que colaborarán en las acciones de defensa de los connacionales, desde las sedes de Mi Casa es Puebla Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Texas y Pasaaic.

Dichas acciones son coordinadas a través del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM).



En tanto que, la ayuda se concentrará en la ciudades con mayor presencia de poblanos y poblanas migrantes, motivo por el que ya se tiene colaboración con los consulados de México y organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos.



En Mi Casa Por Amor a Puebla de Los Ángeles hay 20 personas para orientación y asistencia legal, en la que también participan firmas como:



-The Law Offices of Sergio Siderman

-The Law Offices of Luis González

-The Law Offices of René Saucedo

-Chávez Law Group

-The Law Offices of John Ramos

-Velasco Law Group



Además, hay 20 personas en la sede de Nueva York, donde también está apoyando Luis Gómez Alfaro, de Leleu, Gómez Alfaro, junto con Julia Ramírez.



En la casa de representación de Passaic, se cuenta con 20 personas, así como en Chicago hay una ventanilla de atención con 10 trabajadores que están dando apoyo legal.



Desde Texas igualmente hay 10 firmas y fundaciones, a las que se integró José Sánchez Law Firm.



De paso, el funcionario estatal señaló que para los connacionales se comenzaron a dar talleres sobre un posible plan de emergencia, recuperación de cuentas de bancos, enajenación de bienes, inmigración familiar y de cómo reaccionar ante detenciones o redadas.



En estas acciones, colabora el Consejo de Federaciones Mexicanas, Central American Resource Center, Collision for Human Rights Los Ángeles y Make The Road New York.