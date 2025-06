Al inaugurar los Juegos Deportivos Nacionales Escolares Puebla 2025, el secretario de Educación Pública del país, Mario Delgado Carillo, hizo un llamado a la paz y contra las adicciones a los jóvenes de México.



Junto al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, manifestó que las escuelas deben ser un espacio para el crecimiento integral de las y los jóvenes



Además, destacó que fue por iniciativa de Pacheco y Armenta que se llevaron a cabo las gestiones para la realización de los juegos, después de cinco años en pausa debido a la pandemia del Covid-19.



"No fue fácil, ya que no se contaba con los recursos y se comenzó desde cero, para lograrlo", expresó sobre este evento deportivo que reúne a 21 mil atletas, procedentes de 30 estados del país.



Por su parte, el director de la Conade, Rommel Pacheco, destacó que es la primera vez que en un mismo estado se albergan todas las disciplinas de los distintos niveles.



Añadió que el reto que le impuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,.es que el deporte llegue a todos los municipios y comunidades alejadas del país, como vía para mostrarles el camino a una vida saludable y alejarlos del alcohol y las drogas



Al dirigir un mensaje, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que "el deporte en Puebla es política de estado".



Frente a los jóvenes deportistas, aseguró que la entidad poblana será un recinto seguro durante los 21 días que durarán los juegos nacionales.



A su vez, la secretaria del Deporte estatal, Gabriela Sánchez Saavedra, recordó que los juegos habían sido suspendidos por la contingencia sanitaria del coronavirus.



"El deporte no es un gasto, es una inversión y una apuesta por la reconstrucción del tejido social", expresó al evocar la campaña que se lanzó este 2025 en México contra las drogas como el fentanilo.

Los detalles

Esta es la edición número 21 de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, en donde se identifica a los talentos deportivos que, en próximas juntas nacionales e internacionales, podrán representar a México.



Este 2025 los juegos se dan en el marco de la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, así como la “Estrategia Nacional Vida Saludable, Vive Feliz”, promovida por el Gobierno de México.



Del 17 al 21 de junio se desarrollarán llos Juegos de Educación Media Superior.



El 25 de junio Inauguración de Nivel Primaria y Secundaria.



Del 25 de junio al 3 de julio se desarrollarán los Juegos de Nivel de Primaria.



Del 30 de junio al 3 de julio se desarrollarán los Juegos de Nivel Secundaria.



Participan 30 estados del país, en 13 disciplinas, con la participación de 21 mil atletas.



Hay un total de 19 sedes deportivas:



- Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, -Velódromo Salomón Jauli

- Ciudad Universitaria (BUAP)

- Instituto Tecnológico de Puebla

- Centro Escolar José Ma. Morelos y Pavón

- CENHCH

- Benemérito Instituto Normal del Estado - - Instituto Politécnico Nacional

- UPAEP

- Prepa Upaep

- Universidad Madero

- Instituto Mexicano Madero

- Universidad Interamericana

- Colegio Humanista “Alfonso Reyes” -Centro Expositor de Puebla,

- Unidad Deportiva Chachapa

- Hotel Presidente

- Hotel Fiesta Inn Finsa



Mientras que las disciplinas son: Taekwondo, Tenis de Mesa, Ajedrez, Básquetbol, Básquetbol 3x3, Béisbol, Softbol, Fútbol, Balonmano, Voleibol, Atletismo, Voleibol de Playa y Badminton.



Para esta edición fue diseñada una mascota bajo el nombre de "AXOLÍN'.