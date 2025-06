El gobierno de Puebla ya realizó todas las acciones necesarias para recuperar los

606 millones de pesos que se perdieron con Accendo Banco durante la gestión de Miguel Barbosa Huerta y ahora corresponde al gobierno federal definir si si es posible recuperar el dinero, señaló la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales.



Explicó que toda la información relacionada con este caso ya fue recabada y entregada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, por lo que ahora solamente toca esperar el resultado de la investigación.

Hay que recordar que en 2021, Accendo Banco se declaró en quiebra y a la fecha el dinero público que se invirtió no se ha recuperado. En aquel entonces, la secretaria estatal de Finanzas era Teresa Castro Corro.



La secretaria de Finanzas comentó que si es necesario y si las autoridades judiciales lo ordenan se procedería legalmente en contra de quien o quienes resulten responsables, aunque para que eso suceda se debe contar con mayor información sobre las investigaciones que están en curso.



“He insistido que no depende del gobierno del estado (recuperar el dinero), es un tema del gobierno federal. Dependemos, en el momento que se determine, cómo van a resarcir el daño”, apuntó.

Josefina Morales puntualizó que los daños no son cuantificables en los estados financieros del estado, ya que depende de lo que determinen las autoridades encargadas de investigar el caso. Es decir, el posible daño patrimonial tendrá que ser determinado por la Fiscalía y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

No existe denuncia contra red de corrupción en Finanzas



Por otra parte, la titular de Finanzas señaló que no hay denuncias formales por la presunta red de corrupción dentro de la Secretaría de Finanzas, la cual puso en evidencia el gobernador Alejandro Armenta Mier.



Dijo que el área observada por el mandatario, la Subsecretaría de Ingresos, está reforzando sus controles internos para evitar riesgos de corrupción.