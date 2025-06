Para combatir el narcomenudeo en la zona metropolitana de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que habrá una regularización del servicio de mototaxis en el estado, vehículos que se utilizan para la venta de drogas en municipios como Cuautlancingo.



Al inaugurar la Feria de la Paz en Acatzingo, el morenista señaló que es necesario poner orden en este tipo de transporte que opera en comunidades del área conurbada, debido a que existen irregularidades como que son operados por menores de edad y utilizados para la entrega al menudeo de estupefacientes.



En este sentido, el mandatario estatal advirtió que no se “doblará” ante la amenaza de manifestaciones y acciones legales por parte de mototaxistas que se oponen a la revista vehícular.



Incluso, comentó que de ser necesario se realizarán operativos con todo el respaldo de la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional.



“En Cuautlancingo tenemos un problema de proliferación de mototaxis en exceso, la mitad son mototaxistas y la otra mitad narcomenudistas”, evidenció.



Alejandro Armenta fue más allá y lanzó un mensaje directo a los narcomenudistas: "busquen otra plaza y salgan de la entidad, porque lo que quiere el pueblo es empleo, economía, educación y salud”.



Por lo anterior, recalcó que se llevará a cabo una revista vehicular para los mototaxis principalmente en los municipios de Acatzingo y Cuautlancingo, donde se concentra el mayor número de este tipo de unidades.



Dio a conocer que el ayuntamiento de Cuautlancingo ya trabaja bajo los lineamientos que establece la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).



“Si hay molestia y se manifiestan, y nos toman la carretera y la autopista, que lo hagan, no hay ningún problema; yo estoy acostumbrado a las manifestaciones y aquí en Acatzingo me enseñaron muy bien, así es que no me voy a doblar por una manifestación”, enfatizó.



Empresa BiciPue se instalará en Acatzingo

Aunado a ello, el gobernador del estado reveló que la empresa BiciPue, donde se fabricarán bicicletas para el proyecto de ciclovías, se instalará en Acatzingo.



Este proyecto está encaminado a consolidar la red de ciclopistas de las zonas de Cholula, Periférico Ecológico, Amozoc y hasta Tepeaca. Mencionó que también la planta de mantenimiento estará en Cuautlacingo.



Armenta Mier previó que los dueños de mototaxis podrán formar parte de la empresa, como socios y así alejarse de las actividades ilícitas.