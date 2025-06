Al definirlo como un movimiento técnico-jurídico para salvar las finanzas estatales, el Gobierno de Puebla y la empresa Hermes Infraestructura firmaron un convenio para liquidar con 2 mil millones de pesos la deuda del Museo Internacional Barroco (MIB).



El acuerdo fue suscrito este lunes por el gobernador Alejandro Armenta Mier y la empresa Hermes Infraestructura, con el cual Puebla quedó exenta del pago de 8 mil millones de pesos, dado que el monto global a pagar era de 10 mil millones de pesos hasta 2039.



Durante la exposición de motivos, el jefe del gabinete estatal, José Luis García Parra, recapituló que se tenía comprometida la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) por los próximos 14 años, por lo que se buscó una salida y se determinó recurrir a un criterio estipulado en el modelo de Asociación Público Privada (APP) denominado "Proceso de Terminación Anticipada" que permitía dar por concluido el contrato.



Esto debido a que, señaló, de seguir pagando la deuda se provocaría un quebranto económico. Aunado a ello, el funcionario advirtió que las investigaciones iniciadas en 2020 en contra de exfuncionarios por su presunta responsabilidad en la autorización de APP's y de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), siguen en curso y se llegará hasta las últimas consecuencias.



Dijo que la Secretaría de Finanzas y la de Cultura, estarán a cargo de la revisión de los expedientes.





En su turno, el gobernador Alejandro Armenta Mier dijo que no se cuestiona la magnitud de la obra del Barroco porque "es magnífica", pero sí el esquema financiero con el que fue pagado, ya que representó "un saqueo".



"A los gobiernos también nos toca corregir", expresó el morenista al adelantar que podría replicarse esta medida con el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, y otros edificios más construidos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.



"Esta obra hoy se la entregamos a Puebla, porque no era de los poblanos (...) La deuda se fue pasando de una administración a otra, y se iba atendiendo en lo mínimo, hasta que se revisó la perspectiva de inversión y viendo que no era mínimo lo que se iba a pagar, 10 mil millones de pesos, se llegó a una solución", apuntó el gobernador del estado.



Para ejemplificar el gasto que se realizaría si se continuaba pagando el MIB, el mandatario estatal detalló que era lo equivalente a cinco veces el presupuesto para el campo o 10 veces lo correspondiente al programa de Obra Comunitaria.



Al evocar su paso por el Senado de la República, Alejandro Armenta recordó que en su momento denunció que el monto de deuda generado en Puebla por PPS y APP ascendía a 60 mil millones de pesos, lo cual se comprometió a revisar si llegaba a la gubernatura.

Los datos

En datos duros, el subsecretario de Egresos del estado, Hugo Domínguez, informó que el costo por la construcción del Museo Barroco representó un total de 1 mil 740 millones de pesos, mientras que el gasto por su operación y la prestación de servicios era de 312 millones de pesos anuales.



Sobre este último punto, explicó que con la aplicación de impuestos y el IVA para este 2025 se tendrían que pagar 523 millones de pesos por la operación del MIB, lo que ya no se pagará con el acuerdo firmado este día.



Con relación a las visitas al Barroco, el funcionario puntualizó que el aforo actual es de 400 mil personas, mientras que la proyección para 2025 había sido de 700 mil visitantes, lo que deja ver que se incumplió con la meta.